Военный эксперт оценил вероятность удара подлодок НАТО по России Военный эксперт Ходаренок: подлодки НАТО не смогут ударить по России из Средиземного моря

Фото: wikipedia

Оснащенные ядерными ракетами подводные лодки, которые стоят на вооружении у государств НАТО, в том числе у США, не смогут применить свой арсенал против России из Средиземного моря, рассказал ИА SM.News военный эксперт Михаил Ходаренок. Он отметил, что запустить оттуда баллистические ракеты не получится — для этого нужно подплыть ближе к российским территориям. Однако, согласно Конвенции Монтре, авианосцам и атомным подлодкам запрещен проход в Черное море.

Конвенцию Монтре еще никто не отменял. Авианосцам, атомным подлодкам проход в Черное море запрещен. В Средиземном она пуск межконтинентальных баллистических ракет не осуществит. Для этого нужно отходить в район несения боевой службы. Дальность стрельбы — восемь-девять тысяч километров. Заход этой лодки — демонстрация флага и не более того, — считает Ходаренок.

Военный эксперт также рассказал о различиях между американскими подлодками и российскими. По его словам, у последних больший запас плавучести, а значит, они немного больше выступают на поверхности воды. Также он отметил, что американские подводные лодки хотя и могут выглядеть меньше российских, сопоставимы с российскими по водоизмещению.

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов ранее рассказал, что в России проходят испытания новейшей подводной лодки «Генералиссимус Суворов». По его словам, субмарина была построена в Северодвинске Архангельской области на предприятии «Севмаш». «Генералиссимус Суворов» является вторым серийным ракетоносцем проекта «Борей-А». Судно будет оснащено межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».