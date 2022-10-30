В России проходят испытания новейшей стратегической подлодки Главком ВМФ РФ сообщил об испытаниях новой подлодки стратегического назначения «Генералиссимус Суворов»

Фото: Пресс-служба «Севмаш»/ТАСС

Церемония вывода из эллинга атомной подлодки «Генералиссимус Суворов» в Северодвинске

В России проходят испытания новейшей подводной лодки «Генералиссимус Суворов», сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов. По его словам, субмарина была построена в Северодвинске Архангельской области на предприятии «Севмаш», передает «Интерфакс».

Проходит испытания новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов», построенный на предприятии «Севмаш» в Северодвинске, — подчеркнул Евменов.

«Генералиссимус Суворов» является вторым серийным ракетоносцем проекта «Борей-А». Судно будет оснащено межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», отмечает агентство.

Ранее заместитель главного конструктора Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) «Регион» Дмитрий Бензорук сообщил, что новая электрическая торпеда ЭТ-1Э прошла испытательные запуски на российских атомных и дизельных подлодках. Он отметил, что новое оружие соответствует всем требованиям по безопасности размещения на носителях.

Специалист подчеркнул, что главным преимуществом ЭТ-1Э стали ее улучшенные эксплуатационные характеристики. По словам Бензорука, торпеду можно тестировать в цеху, проверять все режимы работы.