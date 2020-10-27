Во Франции могут снова ввести карантин

https://static.news.ru/photo/893a3be6-1883-11eb-998d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Французские власти могут ввести в ближайшие дни карантин сроком на четыре недели по всей стране. При этом не закроют школы, колледжи и лицеи.

Одновременно с введением нового карантина власти страны примут меры по поддержанию деятельности промышленности. Школы, колледжи и лицеи не будут закрыты. Также продолжат функционировать государственные учреждения и службы, сообщает телеканал BFMTV.

Как писал NEWS.ru, лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2019 года француженка Эстер Дюфло и индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи дали французским властям совет, как избежать массовых госпитализаций после праздников.

По мнению экономистов, на всей территории Франции до католического Рождества нужно ввести режим самоизоляции, особенно для пожилых людей. Лауреаты предложили ввести карантин с 1 по 20 декабря, а после 21 декабря организовать масштабную кампанию бесплатного тестирования, чтобы люди испытывали меньше сомнений перед поездкой к родным на рождественские праздники.