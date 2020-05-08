Мир

Власти Венесуэлы выдали ордеры на арест вторгшихся наёмников

07:04, 09 мая 2020
Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Генпрокуратура Венесуэлы выписала 22 ордера на арест возможных участников покушения на президента страны Николаса Мадуро. В международный розыск объявлены три человека, ответственных за неудачное морское вторжение со стороны Колумбии.

Речь идёт о главе американской частной военной компании SILVERCORP Джордане Гудро, оппозиционном депутате Хуане Хосе Рендоне и политконсультанте из Майами Серхио Вергаре. Об этом сообщил генпрокурор Тарек Уильям Сааб, выступление которого транслировалось в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты не имеют отношения к вторжению в Венесуэлу, поскольку всё ещё работают над процессом мирной передачи власти в этой стране. Об этом заявили в американском Совете по нацбезопасности (СНБ), отметив, что утверждения обратного толка «не заслуживают доверия».

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