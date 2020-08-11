Власти Чехии отказались размещать американских солдат

https://static.news.ru/photo/f794c68c-dbcb-11ea-978e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Slavomir Kubes/Global Look Press

Чехия не собирается размещать на своей территории военнослужащих армии США, которых командование планирует передислоцировать из Германии в другие страны НАТО.

Об этом глава чешского правительства Андрей Бабиш сообщил на мероприятии, приуроченном к визиту американского госсекретаря Майка Помпео, передаёт ТАСС.

Не вижу причин для размещения у нас американских солдат. Чехия в этом не заинтересована, — подчеркнул Бабиш.

Премьер-министр добавил, что Вашингтон и Прага остаются союзниками по Североатлантическому альянсу.

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек ранее заявил, что на переговорах с Помпео чешские власти не намерены обсуждать переброску в страну американских солдат из Германии.

Как писал NEW.ru, главными темами, которые Помпео собирается обсудить в Чехии, станут перспективы сотрудничества Вашингтона и Праги в области безопасности и торговли, развитие 5G-сетей, а также ситуация в мире и Европе с учётом роста активности РФ и КНР на международной арене.