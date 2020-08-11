Власти Чехии отказались размещать американских солдат

Чехия не собирается размещать на своей территории военнослужащих армии США, которых командование планирует передислоцировать из Германии в другие страны НАТО.
Об этом глава чешского правительства Андрей Бабиш сообщил на мероприятии, приуроченном к визиту американского госсекретаря Майка Помпео,
Не вижу причин для размещения у нас американских солдат. Чехия в этом не заинтересована, — подчеркнул Бабиш.
Премьер-министр добавил, что Вашингтон и Прага остаются союзниками по Североатлантическому альянсу.
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек ранее заявил, что на переговорах с Помпео чешские власти не намерены обсуждать переброску в страну американских солдат из Германии.
Как писал NEW.ru, главными темами, которые Помпео собирается обсудить в Чехии, станут перспективы сотрудничества Вашингтона и Праги в области безопасности и торговли, развитие 5G-сетей, а также ситуация в мире и Европе с учётом роста активности РФ и КНР на международной арене.
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