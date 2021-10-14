Вирусолог предупредил о появлении нового смертельного вируса в Ухани

Уханьские учёные манипулировали вирусами Nipah точно так же, как создали коронавирус. Если в лаборатории случится авария, то в мире появится вирус с гораздо более высокой летальностью. Об этом заявил один из ведущих американских исследователей происхождения COVID-19, доктор Стивен Куэй. Его слова приводит «Правда.ру».

В ходе выступления в Уханьском институте вирусологии Куэй отметил, что в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих естественное происхождение коронавируса. Необработанные данные образцов пациентов, размещённых в генном банке Национальных институтов здравоохранения, показали, что исследователи из лаборатории в Ухани в декабре 2019 года манипулировали генами очень смертоносного вируса Nipah. Он вызывает тяжёлое воспаление головного мозга или энцефалит. При заболевании Nipah летальность может составить до 80%.

Сейчас как никогда важно остановить опасные научно-технические вирусы с усилением функций, что делает их более передаваемыми и смертельными. Это наша первостепенная задача теперь, — сказал Куэй.

Он добавил, что на этой неделе у администрации президента США Джо Байдена была возможность оказать давление на Китай в связи с происхождением пандемии, однако советник по национальной безопасности Джейк Салливан не стал поднимать этот вопрос.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что версия утечки коронавируса из научной лаборатории пока не исключена. Он напомнил, что с самого начала ВОЗ настаивала на прозрачном научном процессе для выявления причин пандемии. По мнению Гебрейесуса, необходимо рассматривать все гипотезы.