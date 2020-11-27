Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай

https://static.news.ru/photo/a79226f6-309f-11eb-a6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cesar Perez/Global Look Press

Власти Венесуэлы возобновили поставки нефти в Китай, которые до этого проходили в подпольном режиме из-за санкций США.

С августа 2019 года китайские нефтяные госкомпании CNPC и PetroChina перестали забирать цистерны с нефтью в портах Венесуэлы, поскольку поставки осуществлялись тайно. Прямые поставки возобновились в конце августа, когда танкер Kyoto загрузил в венесуэльском порту Хосе 1,8 млн баррелей нефти. В ноябре в порты латиноамериканской страны за нефтью пришли два танкера PetroChina, позже китайское судно Warrior King поставило груз нефти в порт Байюцюань. Об этом сообщают журналисты Reuters со ссылкой на внутренние документы венесуэльской нефтяной компании PDVSA и данные трекера Refinitiv Eikon.

Администрация президента США ввела санкции против нефтяного сектора Венесуэлы в августе 2019 года. Теперь американские компании не могут вести бизнес с предприятиями или органами власти, которые контролируются правительством действующего президента республики Николаса Мадуро. В январе 2019 года ограничения были введены в отношении нефтяной компании PDVSA.

Как писал NEWS.ru, ранее Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы до 14 ноября 2021 года. Это связано с экономическим, социальным и политическим кризисом в республике.

21 января 2019 года в Венесуэле после присяги избранного президента Николаса Мадуро начались акции протеста. Вскоре руководитель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя избранным главой государства. Ряд западных стран во главе с Соединёнными Штатами Америки признали одиозного Гуайдо. В ответ Мадуро окрестил политика марионеткой Белого дома и заявил о планах Вашингтона осуществить в стране государственный переворот.