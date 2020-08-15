В Южной Корее выявлено рекордное за пять месяцев число заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/041e187a-dec1-11ea-8a88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Южной Корее за минувшие сутки выявили 166 новых случаев коронавирусной инфекции. Последний раз такой показатель фиксировался 11 марта.

Как передаёт Yonhap со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний страны, значительная часть новых COVID-19 случаев было выявлено в Сеуле и его окрестностях.

Всего в стране число коронавирусных больных достигло 15 тысяч, 305 человек скончались.

Ранее об ухудшении ситуации с коронавирусом заявили в Италии. Медики выявили 225 новых очагов заражения коронавирусом. Всего же в стране их 925. При этом в ряде районов коэффициент распространения болезни (Rt) превышает единицу. Для сдерживания инфекции в ближайшее время планируется в главных аэропортах, в морских портах и на приграничных пунктах страны развернуть временные лаборатории для экспресс-тестов на COVID-19. Специалисты не исключают, что в отдельных районах страны вновь придётся вводить жёсткие ограничительные меры.

Согласно данным за 14 августа, коронавирусом в мире заразились более 20,9 млн, свыше 759 тысячи умерли. Количество выздоровевших превышает 12,9 млн человек.