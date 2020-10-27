В ВОЗ призвали защитить медиков в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/c12def3c-18fd-11eb-b2e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения выступила с призывом защитить гражданских лиц и медиков в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

В ВОЗ отметили, что боевые действия в Нагорном Карабахе мешают реализации мер по борьбе с коронавирусом, пишет «Вестник Кавказа».

Чтобы улучшить ситуацию, связанную с COVID в Нагорном Карабахе, ВОЗ призывает воздерживаться от нападений на гражданских лиц и медицинские учреждения. Особенно важно, чтобы все медицинские работники были защищены от насилия, чтобы они могли бороться с пандемией, — заявили в пресс-службе международной организации.

ВОЗ добавила, что в данный момент в условиях конфликта между Арменией и Азербайджаном оценить ситуацию с распространением коронавируса в Нагорном Карабахе невозможно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 69 мирных жителей.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.