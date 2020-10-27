В Баку сообщили о гибели 69 мирных жителей с начала эскалации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f723115e-18f7-11eb-80b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

На территории Нагорного Карабаха с начала эскалации конфликта и по сегодняшний день погибли 69 мирных граждан. Об этом 28 октября сообщили представители Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В надзорном ведомстве отметили, что ещё 322 человека, не имеющих отношения к военным структурам, получили ранения. Кроме того, 2338 домов пришли в состояние, непригодное для жилья.

Число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние — 92. Число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние, — 415, — цитирует Генпрокуратуру РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, помощник президента Азербайджана Хикмет Гатжиев рассказал, почему в какой-то момент переговоры между Баку и Ереваном по разрешению территориального спора вокруг Нагорного Карабаха зашли в тупик и привели к очередному военному конфликту.