В Баку назвали причину срыва переговоров по Нагорному Карабаху

https://static.news.ru/photo/7933a93a-18e2-11eb-9469-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гатжиев пояснил, почему в какой-то момент переговоры между Баку и Ереваном по разрешению территориального спора вокруг Нагорного Карабаха зашли в тупик и привели к очередному военному конфликту.

Последним гвоздём в крышку гроба в переговорном процессе стало его (армянского премьера Николы Пашиняна. — NEWS.ru) заявление о том, что Нагорный Карабах принадлежит Армении, — заявил Гатжиев в интервью The New York Times.

Он подчеркнул, что после подобных заявлений переговоры о статусе Карабаха стали невозможны.

Ранее NEWS.ru писал, что Азербайджан обратился в ЕСПЧ с просьбой принять меры в отношении Армении в связи с обстрелами населённых пунктов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.