Азербайджан просит ЕСПЧ принять меры к Армении

https://static.news.ru/photo/e117f9be-188f-11eb-9514-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Ходатайство, зарегистрированное как «Азербайджан против Армении», было подано Азербайджаном в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Его рассмотрят в ближайшее время.

ЕСПЧ получил во вторник (27 октября. — NEWS.ru) запрос об обеспечительных мерах, поданный Азербайджаном против Армении, — цитирует ТАСС заявление суда.

В документе правительство Азербайджана просит суд указать правительству Армении, что необходимо прекратить обстрелы снарядами и ракетами со своей территории и оккупированных территорий республики жилых районов, общественных помещений, кладбищ и другой гражданской инфраструктуры на территории страны.

Кроме того, ЕСПЧ, как считает Азербайджан, должен потребовать от Армении «прекратить военную, политическую, финансовую и иную поддержку преступных „авторитетов“ на оккупированных территориях Азербайджанской Республики». А также «прекратить отправку своих вооружённых подразделений, военной техники и снаряжения, а также так называемых добровольцев <...> на суверенную территорию Азербайджанской Республики и воздерживаться от приглашения своих (армянских) и иностранных граждан на территорию Азербайджанской Республики».

Помимо этого, в требованиях содержится призыв к Армении «вывести вооружённые силы и боевиков, незаконно дислоцированных на территории Азербайджанской Республики» и «воздерживаться от проведения политики ненависти по отношению к Азербайджанской Республике и её гражданам».

В ЕСПЧ, в свою очередь, напомнили, что в соответствии с правилом 39 Регламента суда ЕСПЧ может указать на необходимость обеспечительных мер любому государству — участнику конвенции. Обеспечительными называются срочные меры, которые, согласно устоявшейся практике суда, применяются только в тех случаях, когда существует непосредственный риск причинения непоправимого вреда.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провёл переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.