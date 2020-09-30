В ВОЗ отказались считать COVID-19 сезонным заболеванием

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что новая коронавирусная инфекция не может считаться сезонным заболеванием.

Этот вирус циркулирует во всех условиях, климате и регионах, — отметила представитель ВОЗ, добавив, что сезонности по примеру гриппа у коронавируса нет.

По её словам, ограничения могут снизить заболеваемость COVID-19.

Первая вспышка новой коронавирусной инфекции возникла в китайской Ухани в конце 2019 года. После этого COVID-19 охватил весь мир и 11 марта ВОЗ признала его пандемией. В мире коронавирусом заразились более 33 млн человек, свыше 1 млн умерли.

Ранее, как писал NEWS.ru, Роспатент зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, которую разработал новосибирский центр «Вектор». Клинические исследования препарата завершились 30 сентября. Он получил название «ЭпиВакКорон». В гражданский оборот будут выпущены два его варианта.