В ВОЗ объяснили рост показателей по коронавирусу в РФ

https://static.news.ru/photo/d0628c48-915c-11ea-83c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал рост показателей в России, связанных с коронавирусом. По его словам, частично это связано с количеством проведённых тестов.

Он назвал период, переживаемый в стране, отсроченной эпидемией, передаёт ТАСС.

В европейском регионе появилась сначала одна страна, которая переживала эпидемию в крупных масштабах, — Италия. Затем пандемия охватила Испанию и другие страны. В России же эпидемия разразилась чуть позже, — подчеркнул он.

Представитель ВОЗ добавил, что в целом РФ справляется с распространением COVID-19, однако существуют проблемы с отслеживанием контактов заражённых.

Когда болезнь не контролируется и сильно распространена среди общин, то единственный вариант — это агрессивные меры в области общественного здравоохранения и физическое дистанцирование, — сказал он.

Райан порекомендовал российским властям быть осторожными при снятии карантинных мер, чтобы не допустить нового распространения вируса.

Ранее, как писал NEWS.ru, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ликвидация оспы 40 лет назад как угрозы для человечества служит напоминанием о том, что победа над коронавирусом возможна, если страны объединят усилия. Он напомнил, что 8 мая 1980 года ВОЗ официально заявила, что мир и все его народы одержали победу над оспой.