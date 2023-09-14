В Великобритании заявили о крупной победе России на саммите G20 Обозреватель издания Spiked заявил о победе России на саммите G20

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Сергей Лавров

Содержание итогового коммюнике саммита G20 стало символом победы России и потери влияния западных стран, заявил обозреватель британского издания Spiked Фрэнк Фуреди. Он подчеркнул, что в документе страны «Большой двадцатки» не стали осуждать проведение Москвой специальной военной операции. По мнению журналиста, итоги саммита также демонстрируют крушение старого мирового порядка.

Отсутствие формулировок о «российской агрессии» имеет колоссальное значение. Это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада. <...> Старый миропорядок рушится, и Запад пока не может найти в нем свое место, — заявил Фуреди.

Обозреватель издания также отметил, что отсутствие осуждающих Россию формулировок сигнализирует о потере США своего влияния на международной арене. В то же время другие государства, такие как Индия и Китай, наоборот, становятся более влиятельными. Несмотря на заявление о том, что G20 — это «единая семья», в организации также больше не наблюдается гармонии, подытожил Фуреди.

В Министерстве иностранных дел РФ ранее заявили, что Россия и ее партнеры успешно не допустили «украинизации» работы саммита G20, прошедшего в Нью-Дели. В ходе встреч с представителями других государств Москва выступала за деполитизацию дискуссий и сосредоточение на социально-экономических вызовах.