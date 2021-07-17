В Тель-Авиве придумали, как штрафовать за неубранные собачьи фекалии

Власти Тель-Авива обяжут жителей сдать образцы ДНК собак, чтобы выявлять и штрафовать тех, кто не убирает за питомцами. Об этом сообщает National Geographic.

Наличие в городе базы данных ДНК собак позволит брать пробы фекалий, тем самым обеспечивая соблюдение закона против владельца собаки даже после совершения преступления. Это позволит решить основную проблему в усилении и искоренении этого явления, – заявили в муниципалитете.

Хозяева, которые не убирают за своими питомцами, будут получать по почте штраф. Кроме того, они будут обязаны оплатить расходы на тест ДНК. От такой ответственности освобождены только хозяева собак-поводырей, а также организации по защите животных.

Тель-Авив считается одним из наиболее «собaколюбивых» городов в мире — по данным муниципалитета, собака есть у каждого 11-го жителя. В городе созданы десятки парков для собак, предлагаются бeсплатные пакеты для сбора отходов. Тем не менеe ежемесячно владельцы животных не убирают порядка 500 килограммов собачьих отходов.

Власти США с 14 июля ввели временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию. Причиной называется угроза распространения собачьего бешенства.

В «запретном» списке, кроме России, также оказались Белоруссия, Грузия, Казахстан, Украина и Молдавия. Сроки действия запрета не называются. При этом в CDC допускают, что некоторых собак ввезти будет можно в виде исключения.