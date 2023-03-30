В США захотели войны с Россией Сенатор США Риш: мы проиграем, если не станем обострять напряженность с Россией

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Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джим Риш на официальном YouTube-канале университета Хадсона высказался за обострение напряженности с Россией. По его словам, если США не станут поставлять Украине истребителей F-16, то Вашингтон потерпит поражение. Он подчеркнул, что Киев должен получить любое запрашиваемое оружие, за исключением ядерного.

Я не большой поклонник спора о том, что мы не можем идти на эскалацию. Если вы не станете обострять напряженность, вы проиграете, — сказал Риш.

Его коллега Роджер Уикер, сенатор от штата Миссисипи, отметил, что Москва якобы дезорганизована. Политик также ввел в заблуждение слушателей, когда сказал, что ограничения по возрасту для призывников в российскую армию якобы полностью отменены. Законопроект об увеличении предельного призывного возраста с 27 до 30 лет был внесен в Госдуму в середине марта.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала аудиосообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором он заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию. Бизнесмен отметил, что военные действия также «потрепали» бойцов ЧВК «Вагнер».

Военкор Александр Сладков ранее отметил, что у ВСУ, подгоняемых США, нет другого варианта, как пойти в контрнаступление. По его мнению, украинская «анти-Россия» — это проект, в который вложены деньги и от которого на Западе ждут результата.