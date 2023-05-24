В США указали на положительные сдвиги в переговорах Баку и Еревана Госдеп США: Баку и Еревану представлены предложения по решению наиболее спорных вопросов

Фото: U.S. Embassy in Moldova

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что администрация США предложила руководству Армении и Азербайджана пути решения наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением, пишут «Известия». Сотрудник Госдепа уточнил, что речь идет о разведении войск в районе границы, а также о защите этнических армян в Карабахе. По его словам, в переговорах между двумя странами есть «положительные сдвиги».

В начале мая госсекретарь принял министров иностранных дел двух стран, чтобы проработать некоторые из наиболее спорных вопросов, включая, к примеру, разведение войск в районе границы, механизм разрешения споров в соглашении, достичь которого мы пытаемся помочь, права и безопасность этнических армян в Нагорном Карабахе, — сказал Хоган.

Он добавил, что США оказывают активное содействие в переговорах двух стран.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван и Баку договорились о нормализации отношений на основе Алма-Атинской декларации. Он подчеркнул, что страны признали территориальную целостность друг друга. Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, а Азербайджан — территорию Армении в 29 800 квадратных километров, сообщил Пашинян.