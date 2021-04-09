В США Россию назвали лидером по избыточной смертности от коронавируса

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Россия оказалась лидером среди западных стран по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса. Об этом говорят данные с апреля по декабрь 2020 года.

Такой вывод сделала газета New York Times после собственного анализа официальных данных, публиковавшихся в США и 14 странах Европы.

Издание отмечает, что при 362 тысячах избыточных смертей в России смертность увеличилась на 28% выше нормы. Показатель в 23% имеет Испания, которая оказалась на втором месте, у идущей третьей Италии он составляет 19%.

Также высокие цифры отмечены в Великобритании и США (по 17%), Польше (+16%), Чехии (+15%) и Швейцарии (+13%). Анализ издания показал, что Германия (+3%) имеет наименьшую избыточную смертность в Старом Свете.

Что касается показателей в реальном выражении, то здесь лидером являются США. В 2020 году там умерли на 385 тысяч человек больше среднего значения.

Пандемия убила примерно одного из 400 человек в России по сравнению с одним из 600 человек в Соединённых Штатах, — подчеркнули в New York Times.

Авторы обратили внимание, что цифры «опровергают утверждение» российского лидера Владимира Путина о России, справляющейся с коронавирусом лучше других стран.

После жёсткой двухмесячной изоляции, введённой прошлой весной, правительство значительно ослабило ограничения летом, что благоприятно сказалось на общественном мнении и экономике, хотя болезнь стала распространяться быстрее, — отметили авторы статьи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные о смертности от коронавируса с начала года. Инфекция стала причиной смерти в 5588 случаях из 16 347 в январе и в 3113 случаях из 12 541 в феврале. Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года, приходит к выводу столичное ведомство.