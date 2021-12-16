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В США предложили оказать Украине военную помощь

В сенат США внесли проект резолюции об укреплении военного потенциала Украины
07:03, 17 декабря 2021
В США предложили оказать Украине военную помощь Фото: pixabay.com
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Группа сенаторов США внесла на рассмотрение сената проект резолюции в поддержку предоставления Украине дополнительной помощи. Она предназначена для укрепления военного потенциала, сообщается на сайте сенатора-демократа Джин Шахин.

Инициативу подготовили десять сенаторов от обеих партий. Их проект призывает администрацию Белого дома отреагировать на «российскую агрессию» и помочь Украине укрепить оборонный потенциал на суше, на море и в воздухе.

Соединённые Штаты не могут игнорировать последние усилия Путина по лишению украинского народа его суверенитета, — подчеркнул сенатор от Техаса Джон Корнин.

Ранее стало известно, что американские сенаторы предложили предоставить Украине в 2022 году военную помощь в размере $450 млн и объявить Россию «государством — спонсором терроризма». Подобную инициативу сенатора Джима Риша поддержали ещё восемь его коллег. Президенту обещают предоставить имеющиеся дополнительные полномочия в случае полной поддержки Украины.

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