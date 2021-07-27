В Швейцарии закрыли расследование по делу Магнитского

Генеральная прокуратура Швейцарии закрыла производство по делу Сергея Магнитского, которое длилось почти 10 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что мнения о связи швейцарского Берна с налоговой аферой в России преимущественно не нашли подтверждения. В генпрокуратуре подчеркнули, что с замороженных ранее счетов принято решение конфисковать в пользу государства более $4,3 млн. Данные меры приняты с учётом наличия связи между некоторыми активами, на которые наложен арест в Швейцарии, и основным преступлением, совершённым в РФ.

Решение пока не вступило в силу. Его можно обжаловать в течение 10 дней в Федеральном уголовном суде.

Сергей Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги Hermitage Capital. В 2008 году он был арестован и умер в изоляторе «Матросская тишина». Арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов и выводу денег из страны, организованные российскими чиновниками. Власти Российской Федерации это отрицают и считают Магнитского причастным к коррупции.

«Акт Магнитского», изначально предусматривавший применение санкций в отношении должностных лиц России, виновных в нарушении прав человека на родине, с 2016 года стал распространяться и на другие страны. Позднее «законы Магнитского» были приняты в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, также подобные законопроекты рассматриваются ещё в нескольких странах.

Ранее Великобритания ввела санкции против 14 россиян из-за дела Магнитского. Въезд на территорию королевства им запрещён, все активы на британской территории будут заморожены.