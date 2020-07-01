В РПЦ движение за расовую справедливость назвали антихристианским

https://static.news.ru/photo/c79bee9e-bb9e-11ea-b85f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Международное общественное движение Black Lives Matter в США, Великобритании и ряде других стран всё больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер. Такое мнение высказал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Так он прокомментировал идею о сносе расположенной в британском Йорке статуи императора Константина Великого, утвердившего христианство в Римской империи и основавшего Византию. Бронзовый монумент императора расположен рядом с местным кафедральным собором в центре древней столицы Англии. Именно там в 306 году скончался римский император Констанций I Хлор и был провозглашён новым императором его сын Константин.

Активисты движения Black Lives Matter утверждают, что император Константин поддерживал рабство. Или, по крайней мере, не сделал ничего существенного, чтобы отменить его. Единственное его благо — запрет убивать рабов.

Между тем, Константин Великий Православной церковью причислен к лику святых и почитается как «равноапостольный император».

Какая там борьба за попранные права? Борьба за то, кто является главным в человечестве. Тот, кто держит дубину, независимо от цвета кожи? Или тот, кто оперирует мозгами и не просто чтит, а применяет в жизни ради будущего наследие предков? — написал епископ Савва в Telegram.

Незадолго до этого архиепископ Кентерберийский и глава Англиканской церкви Джастин Уэлби велел настоятелю Йоркского собора разобраться, действительно ли надо сносить статую Константина Великого. Он также пообещал провести «очень внимательный пересмотр» статуй, находящихся в Кентерберийском соборе и Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Заявление Уэлби прозвучало на фоне непрекращающихся протестов активистов движения, название которого можно перевести как «Жизни чёрных имеют значение». Кроме того, архиепископ отметил, что и цвет кожи Иисуса Христа не был белым. Тем временем в Сент-Олбанском соборе английского графства Хартфордшир появилась картина с чернокожим Христом. Вариация фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи была выставлена в знак солидарности с Black Lives Matter.

Волна протестов прокатилась по всему миру после смерти в американском Минепаолисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая мужчина скончался от удушья во время задержания полицией из-за того, что один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал так дольше семи минут. Основные протесты проходят в США, они сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и столкновениями митингующих с силовиками. Есть погибшие. Властям пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Причастные к смерти Флойда стражи правопорядка были отстранены от работы и задержаны. Началось расследование. Однако это не помогло снизить градус напряжённости в обществе.

Более того, массовые акции перекинулись и на европейский континент. Акции солидарности, в частности, проходят в Великобритании, Франции, Швеции, Австралии, Италии, Испании.

При этом протесты сопровождаются стихийным или превентивным демонтажом памятников известным историческим личностям, которых активисты называют расистами или сторонниками рабства. Так, в британском Бристоле протестующие выкинули в реку памятник английскому филантропу Эдварду Кольстону, уличённому в работорговле. В американском штате Висконсин демонстранты выбросили в озеро статую полковника Ганса Кристиана Хэга, который выступал против рабства и воевал в Гражданской войне на стороне северян против конфедератов. Власти США были вынуждены убрать целый ряд памятников солдатам и генералам рабовладельческого Юга времён Гражданской войны, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба. В Бостоне власти приняли решение убрать из парка памятник 16-му президенту Аврааму Линкольну, при котором было отменено рабство.

Кроме того, на фоне антирасистских протестов губернатор Миссисипи Тейт Ривз вынужден был подписать закон о замене флага штата. Причиной стало наличие на нём символики Конфедерации, объединения южных штатов страны, поддерживавших рабство во времена Гражданской войны в XIX веке.

Редакция американской ежедневной газеты The New York Times заявила, что издание будет писать слово «чёрный» с заглавной буквы. По мнению редакции, это «знак уважения людей и сообществ».

Изменения, связанные со вспыхнувшей с новой силой борьбой за права чернокожих, в той или иной степени уже коснулись многих сфер жизни. На данный момент движение Black Lives Matter выступает за прекращение финансирования полиции и борется за расовую справедливость. Борьбу за равноправие поддержали крупные мировые бренды, создатели мультфильмов и стриминговые сервисы.