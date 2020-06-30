В Бостоне уберут памятник Линкольна с преклонившим колено афроамериканцем

https://static.news.ru/photo/48a705c4-bb71-11ea-a927-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

В американском Бостоне власти приняли решение убрать из парка памятник 16-му президенту Аврааму Линкольну, при котором было отменено рабство.

Причиной такого решения стала композиция самого монумента. Скульптура изображает в полный рост Линкольна с поднятой рукой над темнокожим человеком, стоящим возле него на коленях со сломанными оковами на запястьях.

Сегодня художественная комиссия Бостона единогласно проголосовала за то, чтобы убрать бронзовые изобразительные элементы Мемориала эмансипации с его местонахождения в Park Square, — пишет РИА Новости со ссылкой на заявление комиссии.

Авраам Линкольн подписал указ об отмене рабства на территории США в 1862 году, что было подкреплено Прокламацией об освобождении рабов 1863 года. Он также подписал 13-ю поправку к Конституции США, запретившую рабство и подневольную работу.

На фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в стране убрали целый ряд статуй, в том числе памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга времён Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что протестующие против расизма в штате Висконсин выбросили в озеро статую полковника Ганса Кристиана Хэга. Он выступал против рабства и воевал в Гражданской войне на стороне северян против конфедератов. Также демонстранты избили сенатора Тима Капентера, который фотографировал происходящее.

Кроме того, на фоне антирасистских протестов губернатор Миссисипи Тейт Ривз вынужден был подписать закон о замене флага штата. Причиной стало наличие на нём символики Конфедерации, объединения южных штатов страны, поддерживавших рабство во времена Гражданской войны в XIX веке.