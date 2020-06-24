Протестующие в Висконсине выбросили в озеро статую борца с расизмом

Протестующие против расизма в штате Висконсин, выбросили в озеро статую полковника Ганса Кристиана Хэга.
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При этом одна из статуй был памятник полковнику Гансу Кристиану Хэгу, выступавшему против рабства и воевавшему на стороне северян против конфедератов в гражданской войне. Как сообщает газета, протестующие лишили столетнюю скульптуру головы и выбросили статую в озеро.
Протесты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате чрезмерно жёстких действий полицейского при задержании. Трагедия привела к волне акций против расизма и насилия со стороны правоохранителей. Митинги стали проходить не только в Штатах, но и в Европе. Многие из них сопровождаются погромами и сносами памятников исторических личностей, которые имели отношение к работорговле. В том числе пострадали несколько монументов первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Протестующие обвиняют его в геноциде коренного населения США.
Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп распорядился арестовывать тех граждан США, которые будут пытаться разрушить памятники и статуи на территории страны
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