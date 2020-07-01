NYT начнёт писать слово «чёрный» с заглавной буквы

https://static.news.ru/photo/361528c6-bb91-11ea-97fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

Редакция американской ежедневной газеты The New York Times приняла решение писать слово «чёрный» с заглавной буквы. По мнению редакторов издания, это «знак уважения людей и сообществ».

Мы решили принять изменение и начать использовать прописные буквы «чёрный» для описания людей и культур африканского происхождения, — говорится в официальном заявлении NYT.

Тем не менее, писать слово «белый» с большой буквы редакторы отказались. По их мнению, это слово «описывает общую культуру и историю». Второй причиной игнорирования заглавной буквы стал тот факт, что «группы ненависти и сторонники превосходства в течение долгого времени предпочитали стиль в верхнем регистре».

Движения Black Lives Matter возникло после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания его полицейским. Волна протестов началась в США. Первоначально митинги в честь Флойда прошли в Миннеаполисе, а затем и во всей стране. Позднее движение распространилось по всему миру. Изменения против расизма коснулись многих сфер жизни. Так, наиболее известные компании Соединённых Штатов решили выразить свое уважение к афроамериканцам. Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер Black Lives Matter в Нью-Йорке призывает лишить полицию денег.