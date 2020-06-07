В Великобритании протестующие против расизма снесли памятник работорговцу

https://static.news.ru/photo/1396d0da-a8e3-11ea-8271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Chapman/Global Look Press

Сторонники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону, жившему в XVII–XVIII веках. В ходе акции против расизма её участники скинули статую с постамента.

Бронзовый монумент был установлен в 1895 году. Статуя многие годы вызывала неоднозначное отношение горожан. Созданную на днях петицию с требованием к городскому совету снести памятник подписали более 10 тысяч человек, сообщает Independent.

Стихийным демонтажом протестующие не ограничились. В Интернете появились кадры, на которых запечатлён момент, как демонстранты сбрасывают статую в реку.

bristol in three acts pic.twitter.com/DIYh5usmmB — Josh Begley (@joshbegley) June 7, 2020

Член парламента и меценат Эдвард Кольстон родился в Бристоле в XVII веке. Его именем в городе названы школы, здания и благотворительные организации. Однако неприятным фактом в биографии филантропа остаётся то обстоятельство, что значительную часть своего состояния он нажил на работорговле.

Волна протестов прокатилась по всему миру после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался от удушья во время задержания полицией из-за того, что один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал так дольше семи минут. Основные протесты проходят в Соединённых Штатах, они сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и столкновениями митингующих с силовиками. Есть погибшие.

Причастные к смерти Флойда стражи правопорядка были отстранены от работы и задержаны. Началось расследование. Однако это не помогло снизить градус напряжённости в обществе.

На европейском континенте акции протестов в поддержку движения Black Lives Matter проходят в Великобритании, Франции, Швеции, Австралии, Италии и Испании.

Как писал NEWS.ru, в британской столице несколько тысяч человек второй день подряд собираются у посольства США. Они скандировали имя погибшего, призывали к справедливости и к прекращению расизма, а затем отправились колонной к центру городу.