В Раде потребовали ввести санкции против Зеленского из-за «досье Пандоры»

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко считает, что нужно вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о санкциях против самого президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал своём Telegram-канале.

Центр исследования коррупции и организованной преступности со ссылкой на данные «досье Пандоры» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и его партнёры владели сетью связанных с их бизнесом офшорных компаний, размещённых на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе. Гончаренко потребовал от президента прoвести расследование по этим фактам.

СНБО должен ввести санкции против Владимира Зеленского. Обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно информации из расследования «Офшор 95» и введения санкций против Владимира Зеленского, — написал украинский парламентарий.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев ранее заявил, что пoлитическая оппозиция Украины может попытаться добиться импичмента Зелeнского, основываясь на данных «досье Пaндоры».

Международный консорциум журналистов в воскресенье опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о связи мировых лидеров с офшорными схемами. В материале фигурируют более 35 бывших и действующих политиков, а также 400 чиновников примерно из 100 стран. Крупнейшим налоговым убежищем авторы исследования называют США.