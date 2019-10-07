Двое граждан Украины были избиты в польском городе Владыславово за речь на родном языке. Инцидент произошёл в одном из ночных клубов, куда гастарбайтеры пришли отдохнуть после работы.
По словам очевидцев, украинцы вели себя в заведении вежливо и спокойно. Однако охранники клуба, услышав, что посетители общаются между собой на украинском языке начали выгонять их, а когда они вышли на улицу, применили против иностранцев слезоточивый газ.
Как отмечает местное издание
Полиция задержала охранников клуба. Один из них был арестован на три месяца, другой находится под полицейским наблюдением.
Ранее News.ru писал о том, что экономика Польши нуждается в низкоквалифицированных работниках из-за рубежа, но страна оказалась не подготовленной к рекордному росту миграционных потоков, большее число которых составляют граждане Украины. В консульском отделе посольства Украины в Польше также заявили об увеличении числа занятых в республике украинцев в пять раз за последние пять лет.
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