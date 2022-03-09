В НАТО предостерегли Россию от боевых действий на линии снабжения Украины

Любые боевые действия России на линии снабжения стран — участников НАТО, поставляющих на Украину оружие и боеприпасы, приведёт к срабатыванию пункта о самообороне, заявил в интервью CBC генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что НАТО чётко различает линии поставки внутри Украины от действующих за её пределами.

Союзники помогают Украине отстаивать своё право на самооборону, закреплённое в Уставе ООН. <...> Я абсолютно убеждён, что президент [России Владимир] Путин знает об этом и мы устраняем все основания для просчётов, непонимания нашего обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО, — заявил глава Альянса.

Столтенберг ранее призвал Россию немедленно вывести войска с Украины и начать переговоры. Он сказал, что НАТО будет поддерживать открытыми каналы военной связи с РФ, чтобы избегать инцидентов.

4 марта Столтенберг заявил, что Альянс не является стороной конфликта России и Украины. При этом он добавил, что в НАТО приняли решение нарастить своё присутствие на востоке Европы.