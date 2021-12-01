В НАТО отказали России иметь свою сферу влияния

НАТО считает неприемлемой даже мысль о том, что у России может быть своя сфера влияния. Все её соседи — это суверенные государства. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО, сообщает ТАСС.

Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов, — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о том, станет ли возможный прием Украины в НАТО расширением альянса в историческую сферу интересов России.

По его словам, это означает признание, что Россия может контролировать, что делают или не делают ее соседи. Столтенберг уверен, что в такой мир «не надо возвращаться». Он напомнил, что сам уроженец маленькой страны Норвегии на северной границе с Россией, и "очень рад, что союзники по НАТО никогда не уважали якобы право РФ устанавливать свою сферу влияния на севере, и что Норвегия как маленькая независимая страна должна или не должна делать.

Генсек НАТО считает, что то же самое касается и Украины. Столтенберг заявил, что границы этой страны должны остаться нерушимыми — должны остаться в её составе и Крым, и Донбасс. Он уверен, что НАТО, поддерживая Украину, проявляет поддержку народу государства.

Россия не имеет права вето или права голоса в этом вопросе, а также не может пытаться устанавливать свою сферу интересов, — заключил генеральный секретарь Альянса, добавив, что НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, чтобы они могли защищать себя.

Ранее Столтенбеог заявил, что у НАТО нет планов по размещению ядерного оружия в других странах помимо тех, где оно уже есть. Таким образом он прокомментировал сделанное президентом Белоруссии Александром Лукaшенко заявление о намерении предложить России свою территорию для российского ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Пoльше.