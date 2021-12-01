Столтенберг: НАТО не будет размещать ядерное оружие в новых странах

У НАТО нет планов по размещению ядерного оружия в других странах помимо тех, где оно уже есть. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-конференции Reuters Next, передаёт РИА Новости. Таким образом Столтeнберг прокомментировал сделанное президентом Белоруссии Александром Лукaшенко заявление о намерении предложить России свою территорию для российского ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Пoльше.

У нас нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено в рамках [политики] сдерживания в течение многих лет, — сказал он.

Ранее сообщалось, что заявления Столтенберга о возможности разместить ядерное оружие в Восточной Германии означают, что для Альянса Основополагающего акта Россия — НАТО больше не существует.

Основополагающий акт Россия — НАТО был заключён 27 мая 1997 года. Согласно документу, Альянс обязался не размещать «существенные боевые силы» на восточных рубежах на постоянной основе. Россия выразила готовность «проявлять соответствующую сдержанность в развёртывании своих обычных ВС в Европе».

Ранее глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отвечая на вопрос о возможных сценариях реализации программ сдерживания НАТО, заявила, что Альянс в случае необходимости готов применить атомное оружие в конфликте с Россией. После этого военный атташе Германии в Москве был вызван в Минобороны России, где ему вручили ноту в связи с подобными высказываниями.