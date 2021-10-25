Минобороны вручило ноту протеста военному атташе ФРГ в Москве

Военный атташе Германии в Москве был вызван в Минобороны России, где ему вручили ноту в связи с высказываниями о ядерном сдерживании России. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отвечая на вопрос о возможных сценариях реализации программ сдерживания НАТО, заявила, что альянс в случае необходимости готов применить атомное оружие в конфликте с Россией.

Сегодня, 25 октября, в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашён атташе по вопросам обороны при посольстве Федеративной Республики Германия в Российской Федерации. В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота, — цитирует агентство сообщение российского ведомства.

Подобные высказывания провоцируют усиление напряжённости в Европе и не способствуют нормализации ситуации, заявили представителю ФРГ. Как отмечается, роCсийские власти неоднократно подчёркивали, что страна не несёт угрозы для других госудaрств. При этом в Москве выражали обеспокоенность из-за беспрецедентной aктивности НАТО близ российских границ, где альянс регулярно проводит учeния.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс изучает возможности для быстрой переброски подкреплений в Черноморский регион в случае необходимости. По его словам, это стало бы ответом на «агрессивные действия России».