В НАТО не нашли ЧВК «Вагнер» в Белоруссии Столтенберг заявил, что в НАТО не видят присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в рамках саммита в Вильнюсе, что на данный момент Альянс не видит присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. По его словам, которые передает ТАСС, в военно-политическом блоке мониторят ситуацию, так как это важно для обеспечения безопасности в странах Балтии.

НАТО пока не видит никаких признаков размещения группы «Вагнер» в Белоруссии. Альянс пристально мониторит ситуацию, понимая, как это важно для обеспечения безопасности стран Балтии, — сказал Столтенберг.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Позже помощник министра обороны республики Леонид Касинский заявил, что представители ЧВК «Вагнер» так и не появлялись в построенном для них лагере вблизи населенного пункта Осиповичи Могилевской области Белоруссии. Он выразил мнение, что вагнеровцы появятся на территории лагеря только после того, как будет принято окончательное решение о месте их дислокации.