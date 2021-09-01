В МИД назвали условие признания новых властей Афганистана

Для признания новых властей Афганистана со стороны России необходимо дождаться формирования нового инклюзивного правительства. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов в интервью РИА Новости.

По его словам, в этом вопросе «нет спешки». Моргулов считает, что не стоит драматизировать обстановку в Афганистане. Представитель МИД напомнил, что новые власти объявили о завершении боевых действий, всеобщей амнистии правительственным чиновникам, заявили о намерениях создать коалиционное инклюзивное правительство, соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы и сохранить свободу СМИ.

Оцениваем всё это как позитивные сигналы и ждём их воплощения на практике, — сказал Моргулов.

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно взяли под свой контроль управление Афганистаном: они пообещали, что не будут устраивать кровавый террор, и разрешили гражданам зарубежных государств беспрепятственно покинуть страну через Международный аэропорт Кабула. Однако силы сопротивления талибам остались не согласны с новым правительством и закрепились в провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.

Ранее посол Афганистана Мухаммад Зохир Акбар заявил, что представители «Талибана» планируют убить лидера сопротивления, Ахмада Масуда.