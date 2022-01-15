В Мексике зафиксировали антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки

Число заражений коронавирусом за сутки в Мексике достигло максимального показателя с начала пандемии. Специалисты заявили о выявлении 47 113 случаев инфицирования, сообщает ТАСС.

Высокие показатели заражений фиксируются в Мексике с 11 января. В каждые последующие сутки в стране выявляют более 40 тысяч случаев заражения.

Всего с начала пандемии в Мексике смертоносная инфекция поразила почти 4,35 млн человек. Врачи заявляют о 301 334 случаях летального исхода, связанного с COVID-19.

Стремительный рост распространения коронавируса никак не повлиял на загруженность медицинских учреждений Мексики. Она в среднем составляет 29%. Заняты только 17% коек, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции лёгких. На пике второй волны заболеваемости в январе 2021 года эти цифры были значительно выше.

В Мексике полностью привились от коронавируса 75,37 млн граждан, только первую дозу вакцин получили ещё 7,44 млн человек.

Ранее стало известно, что в Японии зафиксирован первый случай смерти человека со штаммом коронавируса «омикрон». Это пожилой мужчина, скончавшийся в городе Сидзуока 11 января. Количество заболевших в Японии за сутки превысило 22 тысячи, обновив рекорд с 1 сентября. Штамм «омикрон» выявлен во всех 47 префектурах Японии.