В Латвии и Литве переименовали улицы, где находятся посольства РФ

Улицы в Вильнюсе и Риге, где расположены посольства России, сменили названия. Теперь улица Латвю в Вильнюсе называется «улица Героев Украины». Рижская улица Антонияса стала «улицей Независимости Украины».

О том, что улица Латвю сменит название ранее заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Кроме того, агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу сообщало, что улицу Антонияса в Риге, где находится посольство РФ, переименуют в «улицу Независимости Украины», пишет РИА Новости.

Совет Всемирного банка одобрил задействование Украине помощи в размере $723 млн. Об этом говорится на сайте организации. Киеву будет направлен пакет помощи на $489, из которых $350 млн — это заём, $139 млн — гарантии. Также будет задействован грант $134 млн и параллельное финансирование на $100 млн.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины. По его словам, решению предшествовала пятичасовая дискуссия.

Тем не менее, президент Литвы уточнил, что лидеры ЕС пока не могут договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Он напомнил, что неоднократно высказывался за принятие страны в ЕС.