Совет Всемирного банка одобрил $732 млн для Украины

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Совет Всемирного банка одобрил задействование Украине помощи в размере $732 млн. Об этом говорится на сайте организации.

Киеву https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/03/07/world-bank-mobilizes-an-emergency-financing-package-of-over-700-million-for-ukraine пакет помощи на $489, из которых $350 млн — это заём, $139 млн — гарантии. Также будет задействован грант $134 млн и параллельное финансирование на $100 млн.

В результате всего будет задействована поддержка в размере $732 млн, — подытоживается в сообщении банка.

В начале марта Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк совместно занимались разработкой пакета финансовой поддержки Украины. Её размер должен был составить $3 млрд.

Ранее агентство Reuters сообщило о планах Пентагона направить в Европу ещё 500 военных. Издание ссылается на представителя Минобороны США, который озвучил планы главы ведомства Ллойда Остина.