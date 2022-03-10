Президент Литвы заявил, что лидеры ЕС высказались за евроинтеграцию Украины
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:59, 11 марта 2022
Гитанас НауседаФото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины. По его словам, решению предшествовала пятичасовая дискуссия, сообщает РИА Новости.
Историческая ночь в Версале. После пяти часов оживлённых дискуссий лидеры ЕС сказали «да» евроинтеграции Украины. Процесс начался, — подчеркнул Науседа.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз 28 февраля. Накануне Reuters сообщал, что принятие Украины в ЕС с помощью ускоренной процедуры маловероятно.
Ранее стало известно, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал просьбу Киева принять в членство Украину по ускоренной схеме. Политик отметил, что в ЕС нельзя вступить за ночь. Об этом хорватский премьер заявил, отвечая на вопросы журналистов на полях неформального саммита ЕС в Версале.