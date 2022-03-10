Президент Литвы заявил, что лидеры ЕС высказались за евроинтеграцию Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта, передаёт ТАСС. Глава государства отметил, что не верит в скорое окончание боевых действий. Макрон добавил, что рассчитывает провести с российским президентом Владимиром Путиным разговор в ближайшие 48 часов.

Я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам. Но мы должны быть осторожными, — сказал он. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон...