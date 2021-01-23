В Крыму сочли, что Кравчук признал полуостров российским

https://static.news.ru/photo/14106a22-5d78-11eb-ba2e-fa163e074e61_660.jpg Ялта Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Экс-президент Украины Леонид Кравчук, говоря о решении проблем в Крыму, фактически признал полуостров российским. Об этом заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте России, депутат крымского парламента Чингиз Якубов.

Ранее Кравчук, который сейчас является представителем Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе заявил, что сам хочет посетить полуостров, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит после воссоединения с Россией. Позже он добавил, что сейчас это сделать невозможно, и возложил на Москву решение проблем полуострова, в частности водоснабжения.

Якубов считает, что Кравчук высказал ностальгию по безвозвратно потерянному Крыму и понимание, что Украина в границах 2013 года уже никогда не восстановится.

Собственно, он и сам, когда говорит об ответственности России в решении проблем Крыма, в том числе с водой, тем самым признает Крым частью Российской Федерации. Так что здесь всё понятно, — цитирует его РИА Новости.

Якубов также рассказал, что у крымских татар, о которых так печётся Кравчук, всё хорошо. У народа есть своя национальная телерадиокомпания и газеты, радио, развивается Крымский инженерно-педагогический университет, строится Соборная мечеть.

В Конституции Республики Крым закреплён статус русского, крымско-татарского и украинского языков. А наш президент поддерживает изучение родных языков, а не вводит за их использование штрафы, — добавил он.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении.

Как ранее передавал NEWS.ru, Крым открыт для всех, кто хочет объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе. Об этом заявил глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.