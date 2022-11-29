В Испании назвали главную ошибку Европы в отношении России Rebelión: антироссийская политика приводит к снижению влияния Евросоюза в мире

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Антироссийская политика ЕС привела европейские страны к потере влияния в мире и тотальной зависимости от США, написал обозреватель Фабрицио Казари в статье для Rebelión. По его мнению, Евросоюз фактически совершил «экономическое самоубийство», попытавшись сдержать рост влияния России на международной арене.

На текущем этапе Европейский союз проигрывает больше всех. Фактически он совершил экономическое самоубийство, пытаясь сдержать рост влияния России на мировой арене, — сказал Казари.

Журналист отметил, что Вашингтону удалось достичь своих целей в нынешней ситуации. Он уточнил, что у США получилось разорвать торговые отношения между Брюсселем и Москвой, а также установить энергетическую зависимость Европы от США. Казари подчеркнул, что самым страшным бумерангом в истории ЕС стали санкции, которые оказались неэффективны против устойчивой экономики России.

Кроме того, по мнению обозревателя, решение Европарламента признать Россию страной — спонсором терроризма не будет иметь никаких последствий. По его словам, такие «идеологические заявления» бесполезны для поисков путей выхода из сложившегося в Европе кризиса.

23 ноября Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались. Принятая резолюция «признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы».

Ранее Генассамблея НАТО призвала страны — члены Альянса официально объявить Россию террористическим государством. Резолюция, согласованная по итогам саммита Альянса в Мадриде, опубликована на сайте организации. Согласно документу, члены военно-политического блока создадут Международный трибунал для фиксации фактов «российской агрессии» на Украине, чтобы привлечь Москву к ответственности, а также к выплатам ущерба.