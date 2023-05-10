В Грузии отказались вводить санкции против России Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил, что против России не будут вводиться санкции

Фото: Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили

EPA/ТАСС

Грузия не станет вводить санкции против России после отмены виз на въезд в РФ, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Он подчеркнул, что подобные меры могут обострить отношения между двумя государствами, передает Sputnik Грузия.

Грузия не собирается вводить санкции против России исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не обострять отношения, — сказал Папуашвили.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии. Теперь в РФ можно въехать без оформления визы на срок до 90 дней. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает отмену визового режима со стороны России и восстановление прямого авиасообщения неприемлемыми в связи с украинским кризисом. По ее словам, такой шаг со стороны Москвы является провокацией.