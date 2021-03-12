В Google объяснили ограничения на фильм «Крым. Путь на Родину» в YouTube

Ограничение на демонстрацию документального фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube было наложено из-за демонстрации сцен насилия. Об этом сообщили в пресс-службе компании Google, которой принадлежит видеохостинг.
Там отметили, что речь идёт об ограничении по возрасту. Причём выставлено оно было почти год назад — в апреле 2020 года. Причиной стали изображения застреленного гражданина, а также жертв с тяжёлыми увечьями и человека в луже крови.
Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей, — пояснили в компании.
«Крым. Путь на Родину» — документальный фильм, вышедший в 2015 году, который посвящён событиям 2014 года и вхождению полуострова в состав России.
О том, что видеохостинг ограничил доступ к ленте, его автор Андрей Кондрашов сообщил 12 марта 2021 года. Он, как и ряд пользователей, обратили внимание, что лента помечена как «неприемлемая» или «оскорбительная для некоторых аудиторий». При этом фильм всё равно можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить», писал NEWS.ru.