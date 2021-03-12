В Google объяснили ограничения на фильм «Крым. Путь на Родину» в YouTube

https://static.news.ru/photo/2b2d2924-832b-11eb-921c-96000091f725_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Ограничение на демонстрацию документального фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube было наложено из-за демонстрации сцен насилия. Об этом сообщили в пресс-службе компании Google, которой принадлежит видеохостинг.

Там отметили, что речь идёт об ограничении по возрасту. Причём выставлено оно было почти год назад — в апреле 2020 года. Причиной стали изображения застреленного гражданина, а также жертв с тяжёлыми увечьями и человека в луже крови.

Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей, — пояснили в компании.

«Крым. Путь на Родину» — документальный фильм, вышедший в 2015 году, который посвящён событиям 2014 года и вхождению полуострова в состав России.

О том, что видеохостинг ограничил доступ к ленте, его автор Андрей Кондрашов сообщил 12 марта 2021 года. Он, как и ряд пользователей, обратили внимание, что лента помечена как «неприемлемая» или «оскорбительная для некоторых аудиторий». При этом фильм всё равно можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить», писал NEWS.ru.