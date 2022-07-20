В ФРГ предрекли значительное снижение мощности поставок «Северног потока» Регулятор ФРГ: поставки по «Северному потоку» составят 30% от мощности

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В четверг, 21 июля, поставки газа из России по «Северному потоку» составят порядка 30% от общей пропускной мощности газопровода. Такое мнение высказал глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

Теперь заявлены приблизительно 530 ГВт/ч в день для «Северного потока» на 21 июля <...> Возможны дальнейшие изменения, — заявил Мюллер.

Ранее чиновник предполагал, что уровень поставок после запуска прошедшего профилактику газопровода составит около 40%.

Аналогичный уровень поставок предположила и компания OPAL Gastransport GmbH — оператор газопровода Opal, принимающего газ из «Северного потока»

На «Северном потоке» проходят технические работы. они завершатся 21 июля. Специалисты тестируют механические компоненты и системы автоматизации.

19 июля стало известно, что поставки газа из России в Германию по «Северному потоку» возобновятся после технических работ по графику — 21 июля. Сообщалось, что газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до начала техработ 11 июля.

Перед остановкой на плановое техобслуживание «Северный поток» использовал лишь 40% мощности. В июне «Газпром» сократил поставки по нему на 60%. В Москве объяснили, что проблема связана с казусом вокруг турбин Siemens, застрявших после ремонта в Канаде. Оттава отказывалась возвращать их Берлину из-за санкций, введённых против РФ.

18 июля стало известно, что турбина отправлена из Канады в Германию. При этом в «Газпроме» отказались прогнозировать ситуацию с работой «Северного потока». Ранее стало известно, что две немецкие компании получили от «Газпрома» письма о форс-мажоре. В них отмечалось, что российская сторона не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств.