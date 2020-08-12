В Евросоюзе намерены обсудить народные бунты в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/cdcbbf02-dc6d-11ea-b20a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить обострившуюся политическую ситуацию в Белоруссии. Для этого будет организована видеосвязь.

Диалог намечен на 14 августа, сообщило Министерство иностранных дел Польши в Twitter.

В ответ на запрос Польши в эту пятницу главы МИД стран ЕС проведут специальную видеоконференцию для обсуждения ситуации в Белоруссии, — сказано в сообщении.

В Белоруссии в эти дни проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, по меньшей мере один человек погиб.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.