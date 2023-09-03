В двух батальонах ВСУ вспышка «болезни легионеров»: что это, какие симптомы

Фото: МО Украины

В двух батальонах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове зафиксирована вспышка «болезни легионеров» — легионеллеза. Что известно об этой инфекции?

Сколько солдат ВСУ заразились легионеллезом

Вспышка инфекционной болезни произошла в 14-й отдельной механизированной бригаде (ОМБР) украинских войск, которая принимает участие в боях на Купянском направлении.

Командование пыталось скрыть факт начавшейся эпидемии. Однако позже стало известно, что в ночь с 2 на 3 сентября два стрелковых батальона 14-й ОМБР доставили в инфекционные отделения больниц Харькова.

Отмечается, что речь может идти примерно о тысяче военнослужащих, которые сейчас госпитализированы. Их боевые позиции займут остатки 32-й ОМБР, которую недавно переформировали в связи с большими потерями в районе Новоселовского в ЛНР.

Что известно о распространении инфекции в Польше

На юге Польши в районе Жешува Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной впервые зафиксировали случаи заражения легионеллезом 18 августа. Тогда симптомы болезни были установлены у 103 человек. От инфекции к тому моменту умерли 14 местных жителей.

Новый очаг легионеллеза обнаружили в Люблине на востоке страны. Об этом стало известно 26 августа. По информации властей, «болезнь легионеров» выявили у пожилого мужчины, который ранее побывал в Жешуве, где инфекция уже забрала жизни нескольких человек.

Число заболевших легионеллезом в Польше возросло до 160 человек по состоянию на 2 сентября. Об этом сообщается на сайте Подкарпатского воеводства со ссылкой на государственного окружного санитарного инспектора Жешува Яромира Слончку.

Установлена ли причина вспышки легионеллеза

Дело о вспышке «болезни легионеров» расследует Агентство внутренней безопасности Польши. Жешув, где впервые было выявлено заболевание, является крупным логистическим хабом НАТО, через который западное вооружение поступает на Украину.

По данным санинспекции, источник заражения находился в водопроводе. На прошлой неделе в Жешуве проводили дезинфекцию труб, добавляя в воду увеличенное количество хлора.

Также польский обозреватель Марина Пиорун советовала местным жителям избегать посещения городских фонтанов и держаться от них подальше.

«Вместе с пузырьками воздуха в них есть палочки бактерий рода Legionella. Они попадают в организм человека во время дыхания, провоцируя развитие легионеллеза. Это опасное инфекционное заболевание», — объясняла она.

Что известно о легионеллезе

Легионеллез представляет собой острое инфекционное заболевание, которое впервые было выявлено на военной базе в Филадельфии во время съезда Американского легиона в июле 1976 года. С этим связано название заболевания. Инфекция поражает легочную ткань и переходит в тяжелые формы пневмонии.

По словам главного врача Московской городской больницы № 64 Ольги Шараповой, болезнь протекает довольно сложно, с выраженной лихорадкой.

«Недуг протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения. Легионеллезом офисные работники болеют часто, даже в крупных корпорациях встречаются случаи заражения. Больным этим недугом положена госпитализация», — пояснила врач в беседе с NEWS.ru.

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