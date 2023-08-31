«Болезнь легионеров» убила еще нескольких поляков Число умерших от «болезни легионеров» в Польше возросло до 18

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В польском городе Жешув скончались еще два человека от легионеллеза («болезни легионеров»), сообщает ТАСС. Таким образом общее число жертв заболевания в стране достигло 18.

Первый случай легионеллеза был выявлен в Жешуве 17 августа. К настоящему времени в больницах находятся 157 заболевших. Согласно данным городских властей, источником инфекции стала городская система водоснабжения.

Ранее новый очаг «болезни легионеров» выявили в Люблине. Первым заболевшим оказался пожилой мужчина, он госпитализирован. По данным местных властей, некоторое время назад он побывал в Жешуве.

Легионеллез представляет собой острое инфекционное заболевание. Впервые он был выявлен на американской военной базе в Филадельфии во время съезда Американского легиона в июле 1976 года. С этим связано название заболевания. Легионеллез сопровождается выраженной лихорадкой, интоксикацией, а также поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Группы риска для легионеллы — люди старше 50 лет, чаще мужчины. Летальность составляет 10%.

В прошлом году в Польше уже предупреждали об опасности инфекции и призывали не купаться в городских фонтанах. Даже в каплях воды, которые могут попасть в организм человека из фонтана, содержатся опасные бактерии, предупредили санинспекторы.