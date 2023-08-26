Новый очаг смертоносной «болезни легионеров» был выявлен в Польше Житель польского Люблина с легионеллезом помещен в больницу

Фото: Jakub Podkowiak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый очаг легионеллеза, который также называют «болезнью легионеров», был зафиксирован в Люблине на востоке Польши, сообщает «Интерфакс». Первый зарегистрированный больной уже помещен в больницу.

По информации местных властей, легионеллез выявили у пожилого мужчины, который ранее побывал в Жешуве, где болезнь уже забрала жизни не менее восьми человек. О состоянии заболевшего жителя Люблина ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что вспышку легионеллеза выявили в Жешуве, где расположен крупный военный хаб НАТО. Именно отсюда на Украину перебрасывается западное вооружение. Согласно последним данным, в Жешуве госпитализировали 127 человек с характерными для заболевания симптомами. Легионеллез сопровождается выраженной лихорадкой, интоксикацией, а также поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения.

Легионеллез представляет собой острое инфекционное заболевание. Впервые он был выявлен на американской военной базе в Филадельфии во время съезда Американского легиона в июле 1976 года. С этим связано название заболевания.

Естественной средой обитания бактерий рода Legionella, которые являются возбудителями болезни, считаются водоемы. Их также находят в искусственных системах с циркулирующей водой оптимальной температуры от 25 до 42,2 °C. К примеру, бактерии могут размножаться в водах, сбрасываемых с электростанций, промышленных системах охлаждения воздуха и бытовых кондиционерах.