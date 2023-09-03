Что за скандал с вертолетами Chinook: почему поругались США и Британия

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вертолет Chinook

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес перед уходом в отставку спровоцировал дипломатический скандал с Соединенными Штатами Америки, пытаясь отменить контракт стоимостью $2 млрд на покупку вертолетов Chinook. Что об этом известно?

Что известно о вертолетах Chinook

Chinook — это американский тяжелый военно-транспортный вертолет, который используется для перевозки личного состава, тяжелых грузов, транспортировки и эвакуации подбитой и брошенной военной техники. В настоящий момент выпускается корпорацией Boeing.

Вертолет оснащен двумя горизонтальными винтами, которые располагаются друг за другом и вращаются в противоположных направлениях. Подобная конструкция позволяет увеличить грузоподъемность. Он способен перевозить 55 солдат или 24 лежащих раненых с двумя сопровождающими. Оборудован двумя двигателями мощностью 4,2 тысячи лошадиных сил каждый. Вертолет способен развивать максимальную скорость до 285 км/ч. Вооружен тремя пулеметами калибра 7,62 мм.

Состоит на вооружении США, Великобритании, Египта, Индии, Испании, Южной Кореи и других стран.

Зачем Британии нужны Chinook, чего хотел добиться Уоллес

14 вертолетов увеличенной дальности полета производства Boeing должны были быть поставлены Силам специального назначения Соединенного Королевства в 2026 году. В США заявляли, что машины будут нужны Лондону для участия в совместных операциях с Вашингтоном и другими партнерами по НАТО.

Однако 10 августа Уоллес направил своему американскому коллеге Ллойду Остину письмо, где говорилось, что Великобритания планирует пересмотреть договоренность о приобретении вертолетов. При этом к тому моменту вопрос все еще обсуждался британским правительством, окончательного решения принято не было.

После этого США сделали предупреждение британскому послу Карен Пирс, и она сказала премьер-министру Риши Сунаку, что расторгать соглашение — «плохая идея». Позднее британские чиновники заверили американских коллег, что «проблема будет решена», когда Уоллес уйдет в отставку.

Отмечалось, что Бен Уоллес был недоволен отказом США в свое время поддержать его кандидатуру на пост генсека Североатлантического альянса вместо Йенса Столтенберга, поэтому мог попытаться сорвать контракт на поставку Chinook. Также он считал, что Великобритании лучше приобрести легкие вертолеты, поскольку в арсенале страны уже имеется 60 подобных американских машин.

Повлияет ли отставка Уоллеса на ход СВО

31 августа Бен Уоллес подал в отставку. Он возглавлял военное ведомство Великобритании более четырех лет. Экс-министр объяснил свое решение тем, что эта должность «наносит личный ущерб» ему и его семье.

«После долгих размышлений я принял решение просить разрешения уйти в отставку. Я занял свое место в 2005 году, и после стольких лет для меня настало время инвестировать в те сферы жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности», — написал он в письме Риши Сунаку.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии NEWS.ru обратил внимание, что уход с должности Уоллеса действительно мог быть из-за разногласий внутри британского руководства.

«Я думаю, все понимают, что в отставке есть масса причин, имеющих внутренний британский характер, в том числе взаимоотношения между различными должностными лицами, деятельность партии, внутрибританские проблемы, не только из-за Украины. Хотя, наверное, его участие в украинских проблемах тоже повлияло. То, что в Британии в отставку уходят должностные лица, которые очень активны по ситуации на Украине, начиная с Джонсона, это тоже показатель. Все они поддержали незаконное правительство Украины, а я его считаю незаконным с 2014 года», — отметил Цеков.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, отставка министра обороны Великобритании никак не отразится на ходе специальной военной операции (СВО).

«У западных стран есть консенсус по отношению к СВО. Они действуют под управлением США. Может быть, политические заявления будут более острые и громкие или наоборот, но политика Великобритании в отношении СВО никак не изменится», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

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