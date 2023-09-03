Бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес незадолго до ухода со своего поста предпринял попытку сорвать контракт на поставки американских вертолетов Chinook, сообщает газета Times со ссылкой на источники. Собеседники газеты уточнили, что такое решение могло обсуждаться в рамках программы сокращения расходов.
В последние недели <...> в ходе внутренних обсуждений Уоллес предложил отменить контракт на покупку в рамках программы сокращения расходов, — сообщили источники издания.
На развитие такого сценария, как сообщают собеседники агентства, указывает то, что в письме от 10 августа, направленном министру обороны США Ллойду Остину, Уоллес дал понять, что рассматривает возможность расторжения сделки. Некоторые источники полагают, что таким образом политик хотел разозлить американцев после того, как США не поддержали его кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО.
Бен Уоллес ушел в отставку в минувший четверг, 31 августа. Он руководил оборонным ведомством страны на протяжении четырех лет и запомнился активной поддержкой Украины. В частности, он принимал решения о передаче Киеву британских танков Challenger 2 и бронебойных боеприпасов с обедненным ураном.
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