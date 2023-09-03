Экс-глава Минобороны Британии мог сорвать покупку вертолетов из США Times: экс-министр обороны Британии Уоллес пытался отказаться от вертолетов США

Фото: Markus Rauchenberger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес незадолго до ухода со своего поста предпринял попытку сорвать контракт на поставки американских вертолетов Chinook, сообщает газета Times со ссылкой на источники. Собеседники газеты уточнили, что такое решение могло обсуждаться в рамках программы сокращения расходов.

В последние недели <...> в ходе внутренних обсуждений Уоллес предложил отменить контракт на покупку в рамках программы сокращения расходов, — сообщили источники издания.

На развитие такого сценария, как сообщают собеседники агентства, указывает то, что в письме от 10 августа, направленном министру обороны США Ллойду Остину, Уоллес дал понять, что рассматривает возможность расторжения сделки. Некоторые источники полагают, что таким образом политик хотел разозлить американцев после того, как США не поддержали его кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО.

Бен Уоллес ушел в отставку в минувший четверг, 31 августа. Он руководил оборонным ведомством страны на протяжении четырех лет и запомнился активной поддержкой Украины. В частности, он принимал решения о передаче Киеву британских танков Challenger 2 и бронебойных боеприпасов с обедненным ураном.

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