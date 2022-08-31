Армия США приостановила полеты вертолетов Chinook WSJ: армия США приостановила полеты вертолетов Chinook

Фото: Социальные сети

Американская армия приостановила эксплуатацию вертолетов Chinook. В качестве причины такого решения называют опасность возгорания двигателей. Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal со слов неназванного чиновника.

Армия США приостановила использование всего флота машин из-за опасности возгорания двигателей, — рассказал собеседник газеты.

Также сообщается, что Пентагон располагает информацией о ряде случаев возгорания двигателей. Эти инциденты не привели к каким-либо ранениям.

Издание доавляет, что в рамках предосторожности не будут использоваться сотни вертолетов. При этом осмотр на предмет имеющихся проблем проходили только порядка 70 машин.

Ранее сообщалось, что военное руководство США насторожилось, так как запасы американского оружия истощаются из-за поставок военной помощи Украине. Отмечается, что Киеву в рамках помощи были поставлены тысячи единиц оружия, беспилотников, ракет и другого оборудования. Источники рассказали журналистам, что боеприпасы поступали на Украину непосредственно из запасов США.